عثر جنود بالجيش السوداني, على الزي العسكري للقيادي بقوات الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, داخل منزله بمنطقة صالحة بأم درمان. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد استعرض الجنود الزي العسكري لإبراهيم بقال, والذي نصب نفسه فريق في الدعم السريع. وكان بقال, قد هرب عقب اقتحام الجيش لمنطقة صالحة جنوب أم درمان, والتي تعد آخر مقرات الدعم السريع بولاية الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن تركه وهرب.. جنود بالجيش يستعرضون الزي العسكري للقيادي بالدعم السريع “بقال” عليه اسمه ورتبة “فريق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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