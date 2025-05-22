سرقة في وضح النهار لأموال سيدة أعمال مصرية – فيديو

أثارت قضية سرقة مبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية من منزل سيدة الأعمال المصرية نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء “جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون” MSA، جدلا واسعا عبر الأوساط المصرية.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يعتقد أنه لعملية سرقة منزل السيدة الدجوي بأحد المجمعات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، التقطته إحدى كاميرات المراقبة بالمنزل.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود خلافات عائلية بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي حول الميراث، وأن الخلافات بدأت بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي قبل 10 سنوات، وتفاقمت أكثر بعد وفاة نجلتها منى الدجوي في اَذار/ مارس الماضي.

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا بسرقة مبالغ مالية ضخمة من عملات مختلفة ضمت 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كلغ من المشغولات الذهبية، من منزل الدجوي.

وتجري السلطات الأمنية أعمال التحقيق وتفريغ كاميرات المراقبة لسرعة ضبط الجناة وإعادة المسروقات، فيما استحوذت القضية على اهتمام الشارع المصري.

وكالة سبوتنيك