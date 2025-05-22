تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, شيبة ضرار, وهو يتجول بأحد أحياء مدينة بورتسودان. وظهر ضرار, وهو يقود دراجة نارية “موتر” ويتجول بها دون حراسات شخصية أو تأمين خصوصاً وأنه يعد من الشخصيات السياسية البارزة في مشهد أثار استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يقود “الموتر” ويتجول به في شوارع بورتسودان دون حراسات شخصية أو تأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.