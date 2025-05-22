شاهد بالفيديو.. التيكتوكر خديجة أمريكا تشتبك مع إحدى السيدات في مهرجانها الضجة بالسعودية وتقوم بطردها من القاعة

شهد المهرجان الذي أقامته التيكتوكر السودانية الشهيرة خديجة أمريكا, أحداث مثيرة صاحبتها ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من المهرجان إشتباك خديجة أمريكا, مع إحدى النساء الحاضرات أعلى المسرح. https://www.facebook.com/reel/576391428827708 ووفقاً لما ذكر متداولو المقطع فإن السيدة التي صاحبة معرض داخل المهرجان, وأرادت تقديم شكوى من خلال تحدثها للجمهور العريض الحاضر. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن حديث السيدة لم يعجب خديجة أمريكا, لتشتبك معها وتمنعها من إكمال حديثها وتقوم بطردها خارج القاعة وسط غضب وسخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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