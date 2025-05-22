ريال مدريد يودّع مودريتش: أحد أعظم أساطيرنا وإرثه باق للأبد

أعلن ريال مدريد رحيل قائده الكرواتي لوكا مودريتش، منهياً حقبة تاريخية في النادي.

بيان الفريق الأبيض صدر بعد دقائق على منشور للاعب على “إنستغرام”، أعلن فيه رحيله عن النادي بعد كأس العالم للأندية.

وأعرب عن “فخره” لكونه “جزءاً من إحدى أنجح حقبات أفضل نادٍ في التاريخ”، متحدثاً عن “ذكريات لا تُنسى” ومؤكداً أن ريال مدريد “سيكون دائماً منزله”.

“لاعب فريد ومثالي”

ريال مدريد أورد في بيان أنه اتفق مع مودريتش على “إنهاء حقبة لا تُنسى كلاعب في نادينا، بنهاية كأس العالم للأندية التي سيشارك فيها فريقنا بالولايات المتحدة بدءاً من 18 يونيو”.

وأعرب عن “امتنانه ومودّته العميقة لشخص يُعدّ بالفعل أحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية”.

ونقل عن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قوله: “سيبقى لوكا مودريتش خالداً في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد، لاعباً فريداً ومثالياً، مثّل دائماً قيم ريال مدريد”.

واعتبر أن أسلوب لعبه “أسر جمهور ريال مدريد ومشجّعيه في العالم”، مشدداً على أن “إرثه سيبقى إلى الأبد”.

وتمنّى النادي لمودريتش وأسرته “كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”، مشيراً إلى أن “سانتياغو برنابيو سيكرّمه السبت لمناسبة المباراة الأخيرة لفريقنا في الدوري” أمام ريال سوسيداد.

الشرق