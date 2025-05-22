طائرة إماراتية استخدمها حميدتي تتجه إلى سانت بطرسبرغ

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أقلعت طائرة بوينج 737-700 BBJ تابعة لشركة “رويال جيت” الإماراتية من مطار أبو ظبي متجهة إلى سانت بطرسبرغ في روسيا. هذه الطائرة معروفة باستخدامها السابق من قبل محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، في رحلاته الخارجية.
استخدامات الطائرة
تشير التقارير إلى أن الطائرة استخدمت في رحلات خارجية، بما في ذلك زيارة حميدتي إلى إثيوبيا في ديسمبر 2023، حيث التقى رئيس الوزراء آبي أحمد.
شركة “رويال جيت”
“رويال جيت” هي شركة طيران إماراتية خاصة مقرها في أبو ظبي، وتُعد من أكبر مشغلي طائرات بوينج بيزنس جت (BBJ) في العالم. تمتلك الشركة أسطولًا يضم 13 طائرة، منها 10 من طراز BBJ و3 من طراز بومباردييه جلوبال 5000.
الرحلة إلى سانت بطرسبرغ
تأتي الرحلة الأخيرة إلى سانت بطرسبرغ في سياق توترات إقليمية ودولية متزايدة، خاصة مع الاتهامات الموجهة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع في السودان. وتنفي أبو ظبي هذه الاتهامات، وتثير تحركات الطائرات الخاصة المرتبطة بشخصيات بارزة مثل حميدتي تساؤلات حول الأدوار الإقليمية والعلاقات الدولية في المنطقة.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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