شاهد بالفيديو.. جنود بالجيش يحاصرون شيخ كان يزعم بعمل “حجاب” واقي من الرصاص لأفراد بالدعم السريع ويشترطون عليه إطلاق النار عليه للتأكد والشيخ يرفض ويترجاهم ويعترف بأنه دجال وكاذب

نجح الجيش السوداني, خلال اليومين الماضيين في تنظيف وتحرير آخر منطقة بالعاصمة الخرطوم, من مليشيا قوات الدعم السريع وذلك بعد تحريره لمنطقة صالحة, جنوبي أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثقت مقاطع فيديو لسيطرة الجيش على المنطقة بالكامل والقبض على عدد من المتعاونين الذين كانوا يعملون لصالح المليشيا.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله حديثاً اقتحام جنود الجيش, لمنزل شيخ, كان يزعم بعمل “حجاب” واقي من الرصاص لجنود الدعم السريع.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دخل الشيخ الدجال في حالة من الرعب الشديد بعد أن اشترط عليه الجنود تجريب واقي الرصاص فيه لمعرفة إن كان “الحجاب” يعمل حسبما زعم, لكنه رفض وترجاهم وأعترف بأنه دجال وكذاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)