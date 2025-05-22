الناشط السعودي حمود وليد يكتب تدوينة مؤثرة: (أنا سعودي في الهوية و الوجدان و كذلك سوداني في المحبة والغرام في داخلي سوداني اتربى على الحنية)

كتب الناشط السعودي, المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي, حمود وليد, تدوينة حظيت بتفاعل كبير من قبل متابعيه على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب الناشط المعروف بحبه للسودان, وأهله تدوينته التي حظيت بإعجاب كبير من متابعيه السودانيين.

وكتب حمود وليد: (أنا سعودي في الهوية و الوجدان و كذلك سوداني في المحبه و الغرام في داخلي سوداني اتربى على الحنية ما زرت السودان يوم لكن عشتو في قلب ست الحبايب أمي فهيمه فهيمه ما كانت بس جاره كانت أم بكل ما تحمله الكلمة حضنها ما كان يفرق بيني وبين أولادها علمتني أقول “يا زول” قبل ما أقول “يا ولد” خلتني أحب الملوحة قبل ما أعرف الكبسة وأطرب على صوت وردي زي ما أسمع طلال كبرت وأنا شايل لهجتها في لساني ودعواتها في صدري وحنانها في تفاصيل يومي كنت أصحى على صوتها وأنام على دعواتها أنا ما محتاج أدخل السودان لأني تربيت فيه في ضل بيت بسيط في الرياض كان اسمو بيتنا بس في داخلو كان وطن تاني اسمو السودان وفهيمه… ما بتكون مجرد اسم في حياتي هي الجسر البربطني بأهل السودان وكل ما أقول “أنا أحب السودان” فأنا في الحقيقة أحن لفهيمه وللأم الحنونة وللوطن اللي رباني بدون حدود).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)