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إستقبل الفريق شرطة حقوقى/ عثمان عطا مصطفي المدير العام لقوات الدفاع المدني وفد اهلي رفيع المستوي يمثل بعض مكونات و قبائل شرق السودان ضم الناظر/ كنتيباي حامد ابن كنتيباي ومحمود ابن كنتيباي حسين ناظر عموم قبائل الحباب، ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر وأعضاء اللجنة اللعليا للطوارئ بمحلية طوكر .
وتأتي هذه الزيارة في إطارتقديم واجب الشكر والعرفان لقوات الدفاع المدني لجهودها المتواصلة والمشهودة خلال معركة الكرامة من تدخلات مهنية إيجابية تهدف لتلافي آثار الحرب المدمرة التي تنتهجها المليشيا الإرهابية المتمردة بجانب الملحمة البطولية التي قدمتها تشكيلات ووحدات قوات الدفاع المدني ونجاحها في إحتواء الحرائق التي إندلعت بالمستودعات الإستراتيجية بولاية البحر الأحمر بسبب العدوان الغاشم من قبل المليشيا المتمردة وداعميها في زمن قياسي وبالامكانيات الذاتية للقوات وإنقاذ مدينة بورتسودان من كارثة محققة والتي هدفت من خلاله المليشيا الإرهابية الي إضعاف قدرات البلاد في عدة مجالات وتدمير البنية التحتية والمواقع الحيوية.
في انتهاكات فاضحة لكافة الأعراف والإتفاقيات الدولية وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يجرم ويمنع التعدي علي المؤسسات والاعيان المدنية ومن ضمنها مصادر الطاقة.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير عام قوات الدفاع المدني عبر شكره وتقديره للوفد علي المبادرة وأكد لهم قدرة وإستعداد قواته لتوفير كافة أوجه الحماية المدنية لمواطني الولاية وجهوزية قواته للتضحية من أجل أمن وسلامة الوطن والمواطن .
المكتب الصحفي للشرطة
اسماء عثمان
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كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام لقوات الدفاع المدني يستقبل أعضاء اللجنة العليا للطوارئ وقيادات الإدارة الاهلية بالشرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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