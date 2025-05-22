تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مواطن صيني, تجمعه علاقات بأصدقاء سودانيين, وهو يسخر من القيادي بالدعم السريع إبراهيم بقال. الصيني, سخر من بقال, بعد هروبه من منطقة صالحة إثر هجوم للجيش على المليشيا بالمنطقة, وقال الصيني, ساخراً: (بقال بتاع الكريمات عرد بقال نص كلتش). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطن صيني يسخر من القيادي بالدعم السريع “بقال” ويصفه بــ”المُعرد” و”بتاع الكريمات” و”نص كلتش” ويفجر ثورة من الضحك على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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