- 1/2
- 2/2
استغاث المخرج سعيد حامد من جديد لحصوله على الجنسية المصرية، مشيرا إلى أنه يمكث في مصر منذ أكثر من 43 عامًا، وحتى الآن لم يُمنح بالجنسية، رغم ما قدمه طوال السنوات الماضية للفن المصري والمصريين، لذلك استغاث المخرج السوداني بالمسؤولين في مصر حتى يحصل على الجنسية المصرية.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع القاهرة 24، فقد تحدث المخرج سعيد حامد في تصريحاته عن أمله في الحصول على الجنسية، إذ قال: بقالي 43 سنة في مصر، وبتضايق لما يقولولي أنت أجنبي تدفع الفلوس الضعف، أنا مصري وأستحي أطلب الجنسية المصرية رغم إني أستحقها، وعملت استغاثات كتير ومحدش كلمني ولا ساعدني، فـ أتمنى أن أُمنح بالجنسية المصرية.
جدير بالذكر أن سعيد حامد هو مخرج سوداني ولد عام 1958 بالخرطوم، ثم درس بعدها في القاهرة وتخرج من المعهد العالي للسينما، قسم المونتاج، ومن بعدها بدأت مسيرته الفنية بالعمل كمساعد مخرج وبعدها بدأ يغرد منفردًا في عالم الإخراج، فبدأ بفيلم الحب في الثلاجة، الذي قدمه عام 1992، لتتوالى بعدها أعماله الفنية، منها شورت وفانلة وكاب، وطباخ الريس، هانم بنت باشا، عودة الندلة على جنب يا اسطى، يا أنا يا خالتي، صاحب صاحبه، همام في أمستردام.
وبجانب هذه الأعمال قدم مسرحية آلابندا، وفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وجاءنا البيان التالي، وغيرهم من الأعمال التي تميز بيتقديمها رفقة الفنان محمد هنيدي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرج السوداني سعيد حامد يستغيث للحصول على الجنسية المصرية: (بيعاملوني كإني أجنبي.. بقالي 43 سنة في مصر وبتضايق لما يقولولي أنت أجنبي.. أنا مصري وأستحي أطلب الجنسية رغم إني أستحقها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.