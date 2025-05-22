تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, لقطات لحسناء الفن السوداني, أثارت اعجاب المتابعين على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أبهرت المطربة مونيكا روبرت, الجمهور بإطلالتها الجديدة التي ظهرت بها وخطفت الأضواء. ظهور حسناء الفن السوداني, جاء من خلال لقطات من أمام أحد الكباري, بالعاصمة المصرية, القاهرة, التي تقيم فيها منذ وقت طويل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. من مقر إقامتها بمصر.. حسناء الفن السوداني تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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