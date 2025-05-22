مدير عام قوات الشرطة يتفقد هيئة التدريب والإدارات التابعة لها بمقرها بشارع عبيد ختم

مواصلة لبرنامج جولاته التفقدية للهيئات والإدارات الشرطية العامة والمتخصصة وشرطة ولاية الخرطوم عقب إنتقال قوات الشرطة ومباشرة لمهامها بمقراتها الرئيسة بالعاصمة الإتحادية متفقدا سير العمل ومطمئنا لجاهزية القوات لتحديات المرحلة القادمة والتي تتطلب جهود كبيرة من الشرطة بسطا للأمن والإستقرار.

في هذا السياق تفقد الفريق اول شرطة حقوقي /خالد حسان محي الدين الماحي المدير العام لقوات الشرطة صباح اليوم مقر هيئة التدريب بالخرطوم والإدارات التابعة لها يرافقه الفريق شرطة /عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقي / د إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية واللواء شرطة حقوقي /أمير الطيب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والعميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة بحضور اللواء شرطة حقوقي /سامي حامد حريز رئيس هيئة التدريب ومدراء الادارات التي تتبع للهيئة.

من جانبه قدم اللواء حريز تقريرا مفصلا للمدير العام لقوات الشرطة عن مستوي الآداء وسير العمل بهيئة التدريب والإدارات التابعة لها كشف من خلاله عن حجم الخراب والتدمير الممنهج الذي طال جميع البنيات التحتية والمنشآت الخاصة بالهيئة والإدارات والمواعين التدريبية موضحا أن هيئة التدريب من أولي الإدارات التي باشرت مهامها بولاية الخرطوم وقامت بتأمين مقراتها عقب الإنتصارات الباهرة التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة النظامية المساندة لها وردع العدوان الغاشم وتحرريها لولاية الخرطوم وبعودة قوات الشرطة عادت ملامح الأمن والطمأنينة لولاية الخرطوم مضيفا بأنه قد تم الشروع فورا في إزالة الأنقاض وأعمال الصيانة والتأهيل وتهيئة بيئة العمل تمهيدا لإستئناف العملية التدريبية علي مستوي الضباط وضباط الصف والجنود بجميع المواعين التدريبية وأضاف اللواء حريز أن التدريب أساس نجاح العملية الأمنية فيما قدم مدراء الإدارات والمواعين التدريبية شرحا مفصلا للجهود التي تمت في عمليات الإصلاح والتأهيل لهذه المقرات بجانب إستعراض الخطط التدريبية التي تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

المدير العام لقوات الشرطة أكد إهتمام وحرص رئاسة قوات الشرطة علي جودة التدريب باعتباره يمثل العمود الفقري لجهود تحقيق العملية الأمنية من خلال إعداد قوات شرطية مؤهلة تودي واجباتها الأمنية والجنائية والخدمية بمهنية وإحترافية من خلال الإدارات المعنية بإنفاذ خطط التدريب مؤكدا أن تحقيق الأمن والإستقرار وتأمين المواطن من أولويات رئاسة قوات الشرطة متعهدا بتوفير جميع معينات العمل الأساسية والضرورية اللازمة لهيئة التدريب والإدارات التابعة لها حتي تضطلع بمهاهما التدريبية علي الوجه الأمثل.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الفريق اول حسان طاف علي جميع مقرات وإدارات الهيئة ووقف علي حجم الدمار والتخريب الممنهج ووجه الفرق الهندسية بتسريع الخطي في إكمال عمليات الصيانة والتأهيل لهذه المقرات في القريب العاجل .

المكتب الصحفي للشرطة