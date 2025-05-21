أسرة عبد الحليم حافظ: العندليب لم يتزوج من سعاد حسني.. والخطاب مكتوب بخط يدها

– العندليب كان يحب امرأة مطلقة وتقدم للزواج منها ولكن عائلتها رفضت

– وثيقة الزواج العرفي التي نشرتها أسرة السندريلا مزورة

تحدث محمد شبانة نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن نشرهم جواب بخط يد سعاد حسني وأن العندليب لم يتزوجها، موضحاً أن عبد الحليم الشناوي كان يبحث في أوراق العندليب في منزله وبالصدفة وجد هذا الخطاب.

خطاب مكتوب للعندليب

وتابع محمد شبانة خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أن الخطاب الذي نشرته أسرة العندليب مكتوب بيد السندريلا سعاد حسني ودليلهم على ذلك أن ذلك الخط الذي كتبت به الجواب نفس الخط الذي كانت تكتب به سابقاً في جواباتهم، كما أن هناك ثلاث سيدات في حياة العندليب ولكن سعاد كانت على علاقة قوية به أكثر.

زواج العندليب

وأشار “شبانة” إلى أن عبد الحليم حافظ كان يحب امرأة مطلقة ولكنها توفت قبل أن يتزوجها وكانت حب عمره الوحيدة، ولا توجد بينهما أي خلافات نهائياً وتقدم لها ولكن جدا العروس رفضا أن تتزوج من عبد الحليم حافظ.

واختتم حديثه قائلاً أن البينة على من أدعى وأسرة عبد الحليم حافظ نشرت ذلك الخطاب بعد شائعات كثيرة عن زواجه من سعاد حسني، وحديث الكاتب الراحل مفيد فوزي لم يكن صحيحاً وأسرة الراحلة نشرت وثيقة زواج عرفي كانت مكتوبة بالآلة الكاتبة من يوسف وهبي، كما أن توقيع شيخ الأزهر وقتها عبارة عن بصمة دون توقيع بخط اليد، فكيف يعقل أن يقوم شيخ الأزهر بزواج فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً دون موكل لها.

بوابة الأهرام