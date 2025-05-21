التقى وزير التربية والتعليم د. التهامي الزين حجر نهار، الثلاثاء، ببورتسودان مستر جنيد والي مدير منظمة اليونسكو مكتب بورتسودان بحضور د. ايمن بدري مسؤول التعليم بالمنظمة. وبحث اللقاء دعم المنظمة للوزارة في مشاريع الاعمار والأنشطة الثقافية والتوثيقية. وتطرق اللقاء إلى تدريب المعلمين وإعمار البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وتهيئة البيئة المدرسية ودعم التعليم الفني والتقني والتعليم الإلكتروني بالإضافة إلى التعليم المحلي ومحو الأمية. وقال مدير اليونسكو بالسودان ان كل المشاريع التي طرحت من قبل السيد الوزير ضمن خطة المنظمة في دعم التعليم بالسودان. واكد دعمه للمراكز والمدارس بولاية نهر النيل والولاية الشمالية المقترحة لاستضافة طلاب دارفور القادمين من دولة تشاد والنازحين من ولايات دارفور. فيما اعرب الوزير عن شكره وتقديره للجهود التي ظلت تبذلها المنظمة لدعم ومساندة التعليم بالسودان شاكرا لها استضافتها مكاتب اللجنة الوطنية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية يلتقي مدير اليونسكو بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.