تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حديث لنجم السوشيال ميديا الشهير حماد عبد الله حماد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور العم حماد, جاء بعد ساعات من إعلان الجيش تحريره للعاصمة الخرطوم بالكامل. حيث بارك نجم السوشيال ميديا انتصارات الجيش, ووجه رسالة لقائد ثاني قوات الدعم السريع, وللقيادي بالمليشيا إبراهيم بقال. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد وجه حماد عبد الله حماد, رسالته لدقلو, وبقال, قائلاً: (عرفتوا الخرطوم دي حقت أبو منو فيكم؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد ساعات من تحرير الجيش للخرطوم.. نجم السوشيال ميديا حماد عبد الله يوجه رسالة خاصة لعبد الرحيم دقلو وبقال ويثير ضحكات الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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