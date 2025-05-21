349 الف جوال قمح انتاجية الموسم الشتوي بمشروع حلفا الجديده

فرغت هيئة حلفا الجديدة الزراعية من حصاد القمح لموسم العروة الشتوية للعام 2024.-2025 م وبلغت الانتاجيه الكلية بمشروع حلفا الجديدة الزراعية 349 الف جوال قمحا زنة 100 كيلو جراما.

وأوضح مدير إدارة الغيط بالهيئة المهندس محمد الهادي محمد (لسونا) انه تم حصاد 48 الف و 645 فدانا من أصل50 الف و 960 فدانا من المساحة المزروعة وتابع ان بقية المساحة البالغة 2 الف 315 فدانا لم تحصد باعتبارها غير منتجة بسبب الإجهاد الحراري وكثافة الحشائش .

واضاف المهندس الهادي ان متوسط إنتاج الفدان بلغ (٨ جوالا) فيما بلغ المتوسط بمنصات الارشاد ( ١٤.٤ جوال قمح) في مساحة ٦٠ فدانا بينما بلغ متوسط انتاج الفدان ( ١٢ جوالا) في المساحة المزروعة تقاوي المقدره ب (١٢ الف ٩٤٥ فدانا) .

وقال المهندس الهادي ان مديونية الهيئة على المزارعين تقدر ب ٢٠٠ الف جوالا تم سداد ٩٠ الف جوالا عينا والباقي نقدا.

واشار المهندس الهادي الى استمرار حصاد زهرة الشمس في مساحة ٥ الاف فدانا المزروعة لهذا الموسم وتم حصاد اكثر من ٣٠٠ فدانا، وتابع ان متوسط إنتاج الفدان بلغ ١.١ طنا واضاف الهادي بلغ (مليون و٦٠٠ الف جنيها)

وكشف المهندس الهادي ان المساحات المقترحة للموسم الصيفي ٢٠٢٥م..٢٠٢٦م تبلغ (١٨٧ الف و ١٥٠ فدانا )منها (٤١ الف فدانا فول سوداني ) و(٣٠ الف و٣٠٠ فدانا قطن) و( ٥٨ الف و١٠٠ فدانا ذره) و(٧٠ الف ٧٥٠ فدانا عدسيه).

سونا