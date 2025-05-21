أحمد السقا يعلن طلاقه من مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا

أعلن النجم أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاماً، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين، وجاء ذلك بعد خروج العديد من شائعات التي طالت السقا ومها الصغير طوال السنوات الماضية، والتي أصبحت حقيقه الآن”.

وكتب أحمد السقا فى منشوره على حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: “عشان الناس اللى بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حالياً لأولادى وعملى وأصدقائى المقربين، وأمى وأختى، وكل تمنياتى لأم أولادى بالتوفيق والستر، ومش عايز رغى فى الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكراً”.

وأضاف أحمد السقا: “تأخرت هى فى الإعلان، وهذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام التى قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتى لها بالسعادة والنجاح فى قرارها وحياتها التى فوجئت بها مثلكم ربنا يسعدها فى حياتها المستقبلية واختياراتها”.

أحمد السقا ومها الصغير العديد واجها العديد من شائعات الانفصال طوال فترة زيجتهما، إلا أن هذه الشائعات كثرت خلال الـ 12 شهراً الماضية، وكان الثنائي دائماً ما ينفيا هذه الشائعات سواء بالرد في تصريحات صحفية وتليفزيونية أو بتلميحاتهما على حساباتهم بالسوشيال ميديا، حيث تحولت هذه الشائعات إلى حقيقه بإعلان أحمد السقا خبر الطلاق اليوم.

مها الصغير كانت قد كشفت عن مفاجأة في لقاء سابق، آلا وهى أنها انفصلت أحمد السقا مرتين بسبب خلافات بينهما، وقالت: “انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن إنتوا انفصلتوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي”.

وتحدثت مها الصغير عن أسباب أول طلاق بينهما، قالت” كانت بسبب مشاكل كتير أوي أوي، فعملت وقفة لأني كنت بسعى لإرضاء الآخر دايما وفي الآخر محـدش بيرضى وبيدوسوا عليكي أكتر، وده كان بعد ما خلفت أولادي التلاتة، ووقتها حصلت خلافات بيني وبين أبويا مع أنه كان هو اللي بيدعمني في البداية، لكن أنا اتطلقت لأني كنت فعلا بعاني”.

أما أحمد السقا فتحدث عن شائعات الطلاق التى واجهها طوال السنوات الماضية وكذلك المشاكل الزوجية التي عانى منها خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سرى” فى رمضان الماضى، مؤكداً على أنه لا يفهم سبب الإصرار على تداول شائعات الانفصال، قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص مؤذي”.

واستنكر أحمد السقا”، الهجوم المستمر على حياته الشخصية، موضحًا أن أي بيت في الدنيا فيه خلافات، وهذا شيء طبيعي، متسائلًا: “ليه يتم استهدافنا بهذه الشائعات بشكل متكرر؟”، موضحاً أن الخلافات أمر وارد، وهذه الأكاذيب لا تؤثر عليه، موجهًا رسالة لمن يروجها “ربنا المنتقم الجبار”، موضحًا أنه يحرص على خصوصية حياته الأسرية، لكنه في الوقت نفسه لا يخجل من التعبير عن مشاعره تجاه زوجته.

صحيفة اليوم السابع