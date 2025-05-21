شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا تسخر من إبراهيم الميرغني: (المرأة في دارفور تساوي 10 زيك ودولة 56 انت كنت وزير فيها وعودك كان راكب)

نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية, صفاء عثمان, من السيد إبراهيم الميرغني, وذلك عقب تصريحاته التي أدلى بها حول تشكيلهم لحكومة موازية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حسناء السوشيال ميديا, من تصريحات الميرغني, والتي تهدف لفصل إقليم دارفور عن السودان.

وقالت في حديثها الذي وجهته للميرغني, لن تستطيع فصل دولة, هل تعلم أن المرأة في دارفور تساوي عشرة رجال مثلك, ورغم توجيها أسرتك مضيت في قرارك بالإتجاه لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع بدارفور.

كما سخرت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من مهاجمته لدولة 56, وذكرته بعمله كوزير في حكومة الإنقاذ وقالت: (دولة 56 انت كنت وزير فيها وعودك كان راكب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)