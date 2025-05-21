فاكهة في متناول اليد تضبط السكر وتنقص الوزن

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن نوع من الفاكهة يلعب دورا كبيرا في ضبط مستويات السكر بالدم، وإنقاص الوزن.

أكدت خبيرة التغذية روجوتا ديويكار التي قامت بالدراسة أن المانجو مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والبوليفينول، ويلعب دورا مهما في ضبط مستويات السكر بالدم، وإنقاص الوزن.

وكشفت خبيرة التغذية روجوتا عن القيمة الغذائية للمانجو، موضحةً أن ثمرة مانغو ناضجة متوسطة الحجم، تزن نحو 200-250 غرامًا، تحتوي على 99 سعرة حرارية و25 غرامًا من الكربوهيدرات، و23 غرامًا من السكر، و3 غرامات من الألياف الغذائية، و1.4 غرام من البروتين، و0.6 غرام من الدهون، و60 ملغم من فيتامين سي، و112 ميكروغرامًا من فيتامين أ، و71 ميكروغرامًا من حمض الفوليك، وفيتامين ي، وفيتامين ك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم أيضًا.

ووفقًا للدراسة التي نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن استخدام المانجو بأشكال مختلفة يحقق العديد من الآثار الإيجابية، مثل تحسينات في ضبط نسبة السكر في الدم وفي مستويات الدهون في البلازما.

كما أن تناول المانجو يحسن الحالة المزاجية، ويعزز الأداء البدني أثناء التمرين، وتحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وتقلل من حدوث التهابات الجهاز التنفسي.

وكالة سبوتنيك