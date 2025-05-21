السودان يطالب باستعادة ممتلكاته الثقافية المنهوبة

دعا السودان المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لدعم جهوده في استعادة الممتلكات الثقافية السودانية التي تم نهبها وتهريبها عقب سيطرة متمردي الدعم السريع على العاصمة الخرطوم.

أهمية استعادة الممتلكات الثقافية

أكد السفير مجدي أحمد مفضل، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، أهمية تتبع مسارات التهريب وضمان إعادة القطع الثقافية المسروقة، مع محاسبة المتورطين من المتمردين والمتعاونين معهم من خارج السودان، ومن شبكات التهريب الدولية.

نهب المتحف القومي

أشار البيان إلى أن المتحف القومي تعرض لنهب واسع شمل قطعاً أثرية نفيسة تم تهريب بعضها وبيعها عبر الإنترنت، مما يمثل خسارة كبيرة للتراث السوداني والإنساني.

دعم الإمارات للمتمردين

استعرض السفير مجدي مفضل تقارير دولية موثقة تدين دعم الإمارات العربية المتحدة لمتمردي الدعم السريع، ومنها تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، ومنظمة العفو الدولية، ووسائل إعلام دولية .

جهود برلمانية أمريكية

أشار السفير إلى جهود برلمانية أمريكية لوقف تصدير الأسلحة للإمارات بسبب دعمها لهذه الميليشيات المسلحة في السودان.

التيار