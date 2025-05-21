تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, “الترند” وذلك بعد تحقيقه لأعلى نسبة مشاهدات ومشاركات بالسوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع وفاء كلب, لصاحبه السوداني, بعد أن شاهده لأول مرة بعد غياب دام لعام ونصف. ووتفاجأ صاحب الكلب العم علي عباس, الذي عاد لمنزله قادماً من المملكة العربية السعودية, بإستقبال الكلب له, حيث عانقه ورفض تركه في مشهد مؤثر نال اعجاب المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عانقه بشدة ورفض تركه.. “كلب” يستقبل صاحبه السوداني بعد عودته لمنزله بعد غياب دام لعام ونصف بالأحضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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