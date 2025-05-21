تدشين برنامج طبي تطوعي لجراحات المسالك البولية والغدة الدرقية بكسلا

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شهد الأستاذ شاع الدين حمزة الحسين، المدير العام لوزارة الصحة بولاية كسلا بالإنابة، تدشين البرنامج الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية وجراحة الغدة الدرقية، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وذلك بمركز صحي الثورة النموذجي.
وأوضح الأستاذ محمود محمدي محمود، منسق المشاريع الصحية برابطة العالم الإسلامي، أن البرنامج يهدف إلى إجراء 70 عملية جراحية في مجال المسالك البولية، و70 عملية للغدة الدرقية، إلى جانب 70 عملية في مجال الجراحة العامة، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان، بالشراكة مع الرابطة، نفذ عدداً من البرامج الطبية في ولايات مختلفة بالسودان.
وأشاد مدير عام وزارة الصحة بالإنابة بإسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورابطة العالم الإسلامي في دعم القطاع الصحي بالولاية، مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به مركز صحي الثورة النموذجي في تقديم الخدمات العلاجية لمواطني مدينة كسلا.
ودعا الحسين إلى مواصلة تنفيذ البرامج الطبية التطوعية لتشمل كافة المحليات، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية على مستوى الولاية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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