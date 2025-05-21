انفجرت الأوضاع داخل الدعم السريع, عقب الهزيمة أمام الجيش وهروبهم من آخر مقراتهم بالعاصمة بمنطقة صالحة جنوبي أم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبر قائد ميداني يتبع للمليشيا, عن غضبه الشديد من الأوضاع داخل الدعم السريع. وأتهم القائد قيادات الدعم السريع بإهمالهم بعدم توفير العلاج للجنود المصابين, إضافة لعدم تموينهم بالوقود الكافي والذخيرة. وهاجم القائد الميداني للدعم السريع, زميله القيادي البارز عمر حمدان, ووصفه بالطابور, والكلب, في موقف أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الأوضاع تنفجر داخل الدعم السريع.. قائد ميداني يفتح النار بعد هزيمتهم وهروبهم من أم درمان ويصف أحد القادة البارزين بــ(الطابور) و (الكلب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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