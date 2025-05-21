واصل رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول, عبد الفتاح البرهان, كسر البروتوكول, السياسي كما جرت العادة عنده. وبحسب مقطع فيديو متداول, رصده محرر موقع النيلين, فقد استجاب رئيس مجلس السيادة, لطلب أحد المواطنين أثناء مروره في موكب بالشارع العام. وقام “البرهان”, بإنزال زجاجة السيارة التي كانت تقله, بعد هتافات المواطن الذي طالبه بإظهار وجهه (أفتح الشباك يا عمك). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاعل المواطن مع تلبية الرئيس لطلبه بالصراخ بطريقة هستيرية نالت إعجاب الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “البرهان” يواصل كسر “البروتوكول” ويستجيب لهتاف مواطن بالشارع العام طالبه بانزال زجاج السيارة (أفتح الشباك يا عمك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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