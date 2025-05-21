قدمت الممثلة والفنانة المصرية الشهيرة راندا البحيري, التهانئ والتبريكات للشعب السوداني, بعد إعلان الجيش تحرير العاصمة الخرطوم, بشكل كامل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الممثلة الشهيرة بنشر تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأرفقت راندا البحيري, مع التدوينة صور جميلة للعاصمة السودانية, الخرطوم, ظهرت بها جزيرة توتي, وبرج الفاتح, إضافة لصور لجنود الجيش وهم يحتفلون. وكتبت البحيري, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الف مبروك لكل اخواتي السودانيين الجيش يعلن سيطرته علي كامل ولاية الخرطوم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الممثلة المصرية الشهيرة “راندا البحيري” تنشر صور جميلة للعاصمة السودانية وتبارك وتهنئ الشعب بتحرير الجيش للخرطوم (الف مبرك لكل اخواتي السودانيين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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