عبد الله يحي: العمليات العسكرية الراهنة تجري ضمن خطة استراتيجية بهدف إنهاء التمرد

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، عبدالله يحي ان العمليات العسكرية الراهنة تجري ضمن خطة استراتيجية محكمة وضعتها قيادة الدولة، بهدف إنهاء التمرد المسلح واستعادة الاستقرار وبسط هيبة الدولة على كامل التراب السوداني. وقال عبد الله في منشور على منصة فيس بوك، الثلاثاء، “نعم، ندرك تماماً حجم الآلام والظروف الطاحنة التي مرّ بها شعبنا الصابر، وندرك جسامة التحديات التي واجهها في المدن المحاصرة والمناطق المتأثرة. ولولا صبركم وثباتكم، لما تحققت هذه الفتوحات، ولا سُجلت هذه الانتصارات التي نفاخر بها اليوم”. وقال ان الدولة تستعد -مع اقتراب نهاية هذا التمرد- لمرحلة ما بعد الحرب، مشيرًا الى انه تم تشكيل لجان وطنية متخصصة للإشراف على إعادة الإعمار، ووضع خطط تنموية شاملة تلبّي طموحات الشعب السوداني. سونا

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