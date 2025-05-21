اعترف أحد أفراد الدعم السريع, بفسلهم وخسارتهم للمعارك التي خاضوها أمام الجيش السوداني, وذلك خلال مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أقر فرد الدعم السريع, بالهزيمة وأرجع سببها إلى افتقادهم للدافع المعنوي من المواطنين. وقال في حديثه الذي قابله الجمهور بسخرية واسعة: (الما بخلينا نخسر شنو وكل المواطنين بقولوا “بل بس وفتك ومتك” ونحنا زول برفع لينا معنوياتنا مافي وأكبر خسارتنا كانت المواطن). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يعترف بالهزيمة: (الما بخلينا نخسر شنو وكل المواطنين بقولوا “بل بس وفتك ومتك” ونحنا زول برفع لينا معنوياتنا مافي وخسرنا المواطن) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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