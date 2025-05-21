- 1/2
- 2/2
علمتِ «المدينةُ» أنَّ جهاتٍ رقابيَّةً رصدتْ منحَ طبيبٍ «مقيمٍ» في مستشفَى شمال الطَّائف 500 إجازةٍ مرضيَّةٍ، في وقتٍ قصيرٍ لموظَّفِينَ في قطاعاتٍ مختلفةٍ، بينهُم قياديُّون في نفسِ الجهةِ المشرفةِ، يدرسُونَ دراساتٍ عُليا خارجَ المملكةِ، وبعضهَا لموظَّفِينَ وموظَّفاتٍ لا يعملُونَ ولا يسكنُونَ في نفسِ المنطقةِ.
وفيمَا أوضحتْ مصادرُ في التجمُّعِ الصحيِّ لـ»المدينةِ»، أنَّ الإجازاتِ كانتْ في سنواتٍ مضتْ قبلَ انطلاقةِ التجمُّعِ، أكَّدت مصادرُ أخْرى في فرعِ وزارةِ الصحَّةِ بالطَّائفِ أنَّه تمَّ تحويلُ القضيَّةِ إلى لجنةِ مخالفاتِ مزاولةِ المهنِ الصحيَّةِ؛ لاتِّخاذِ اللازمِ حيالهَا.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في منح طبيب 500 إجازة مرضية لموظفين في قطاعات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.