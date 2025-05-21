التحقيق في منح طبيب 500 إجازة مرضية لموظفين في قطاعات مختلفة

علمتِ «المدينةُ» أنَّ جهاتٍ رقابيَّةً رصدتْ منحَ طبيبٍ «مقيمٍ» في مستشفَى شمال الطَّائف 500 إجازةٍ مرضيَّةٍ، في وقتٍ قصيرٍ لموظَّفِينَ في قطاعاتٍ مختلفةٍ، بينهُم قياديُّون في نفسِ الجهةِ المشرفةِ، يدرسُونَ دراساتٍ عُليا خارجَ المملكةِ، وبعضهَا لموظَّفِينَ وموظَّفاتٍ لا يعملُونَ ولا يسكنُونَ في نفسِ المنطقةِ.

وفيمَا أوضحتْ مصادرُ في التجمُّعِ الصحيِّ لـ»المدينةِ»، أنَّ الإجازاتِ كانتْ في سنواتٍ مضتْ قبلَ انطلاقةِ التجمُّعِ، أكَّدت مصادرُ أخْرى في فرعِ وزارةِ الصحَّةِ بالطَّائفِ أنَّه تمَّ تحويلُ القضيَّةِ إلى لجنةِ مخالفاتِ مزاولةِ المهنِ الصحيَّةِ؛ لاتِّخاذِ اللازمِ حيالهَا.

جريدة المدينة