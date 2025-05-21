مدير عام قوات الشرطة يتفقد مباني الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالخرطوم

في إطار زياراتة التفقدية للادارت الشرطة بولاية الخرطوم وقف مدير عام قوات الشرطة الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين الماحي يرافقه الفريق شرطة /عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية واللواء شرطة/ أحمد علي ادريس رئيس هيئة الامداد علي جهود إعادة تأهيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة ومباني هيئة الجوازات والسجل المدني. اللواء شرطة حقوقي/ عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة قدما شرحا وافيا عن تنفيذ مصفوفة الإنتقال لولاية الخرطوم وحجم الضرر الذي تعرضت له مباني الإدارة العامة للجوازات والمجهودات التي بذلت لإعادة تأهيلها وتهيئة بيئة العمل وإستعداد الإدارة لتنفيذ خطتها بشأن تقديم الخدمات الهجرية للمواطنين وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد وإستئناف العمل بالمجمعات والمراكز الخدمية التي تعرضت للنهب والدمار والتخريب بواسطة مليشيا الدعم السريع المتمردة كذلك تشمل الخطة تقديم الخدمات الهجرية للمواطنين خارج السودان عبر السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المدير العام لقوات الشرطة إطمأن علي سير آداء الإدارة العامة للجوازات والهجرة وأشاد بآداء العاملين ووجه بضرورة بذل قصاري الجهد لتقديم خدمات هجرية مميزة للمواطنين . المكتب الصحفي للشرطة

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