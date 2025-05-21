قاعدة مكتظة بأسراب من الطائرات المسيرة استولى عليها الجيش السوداني بالصالحة

قاعدة مكتظة بأسراب من الطائرات المسيرة استولى عليها الجيش السوداني يوم الثلاثاء بالصالحة آخر معاقل مليشيا الدعم السريع بولاية الخرطوم(ومع ذلك تركوها وهربوا)…. مبارك اردول

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