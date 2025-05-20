خلال زيارته لمنطقتي جبل أولياء وأمدرمان العسكريتين

*والي الخرطوم يقدم التهاني الانتصارات في جنوب أمدرمان والعبور من جبل أولياء لتمشيط قرى الجموعية*

تقدم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان بالتهنئة لمواطني ولاية الخرطوم بالانتصارات التي تحققت بعبور متحركات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين من منطقة جبل أولياء والعبور للضفة الغربية والالتقاء مع جيوش أمدرمان في معركة تحرير الصالحة الريف الجنوبي ومناطق الجموعية والتي أصبحت أمنه وخالية من التمرد جاء ذلك خلال زيارته الواسعة لمحلية جبل أولياء ومنطقة الجبل العسكرية

. وقال الوالي همنا الآن هو استقرار المواطن وإيصال الخدمات للمناطق التي استهدفتها المليشيا.

من جانبه أكد قائد منطقة جبل أولياء العسكرية اللواء السماني الطيب بأن محلية جبل أولياء أصبحت أمنه وماتبقي من جيوب مقدور عليها بعمليات التمشيط الداخلية وقال بمثل ما تم دحر المليشيا من جبل أولياء الآن المتحركات تعمل على تمشيط قرى الجموعية والتي أصبحت آمنة ودعا مواطنيها بالعودة لقراهم وقال تم الالتقاء مع متحركات امدرمان والنيل الأبيض وأصبح الطريق الغربي سالكا.الي ذلك قام الوالي بزيارة لمنطقة امدرمان العسكرية بسلاح المهندسين وقدم التهاني بالانتصارات التي تحققت بالريف الجنوبي لأمدرمان والتقاء المتحرك مع متحرك منطقة جبل أولياء العسكرية واكد اللواء الظافر على عبدالقادر قائد المنطقة بأن المتحرك تقدم بثبات نحو تحرير كل المناطق وأخرها صالحة

والي الخرطوم هنا بالانتصارات وحيا القوات المشاركة في المتحركات وقال هو انتصار للشعب السوداني ووعد بالنصر الكبير بتحرير كل ولايات البلاد.

المصدر إعلام ولاية