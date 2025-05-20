بوتين يوجه دعوة إلى البرهان للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى

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تلقّى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في اعمال القمة الروسية العربية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن القمة الروسية – العربية الأولى تُعقد في 15 أكتوبر المقبل.
والتقى البرهان اليوم بمكتبه بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، سفير روسيا الاتحادية لدى السودان، أندري تشير نوفو، الذي سلّمه الدعوة.
وبحث اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين السودان وروسيا ومسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان .
السوداني
هبة علي
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