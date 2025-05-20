روسيا تسلم وزارة المعادن عدد (2) أطلس للخرط الجيولوجية وتقارير فنية فقدت بسبب الحرب

كشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية (الذراع الفني لوزارة المعادن) فقدانها لجميع الخرائط الجيولوجية والتقارير الفنية بسب الحرب التي أدت إلى تدمير مقر الوزارة والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.

وطالبت وكيلة وزارة المعادن د. هند صديق لدة لقائها شركة (روز جيو) الروسية والتي تم اختيارها من قبل وزارة الموارد الطبيعية الروسية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة السودانية الروسية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين في العام 2013 على هامش

مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي السادس عشر بمدينة قازان الروسية من شركة (طلبت نسخة رقمية من بيانات المشروع المشترك بين البلدين والمعلومات الجيولوجية السابقة (المشروع الروسي) لتجد الاستجابة من الجانب الروسي على الفور ليتم تسليم وكيلة وزارة المعادن نسخة ورقية من التقرير الفني للمشروع إلى جانب (2) أطلس للخرائط الجيولوجية .

وأشارت د. هند إلى أن النسخ الرقمية لكل المعلومات سيتم تسليمها إلى الجانب السوداني لاحقا.

وقد ناقش الجانب الروسي فرص الاستثمار في التعدين بالسودان خاصة في مجال تعدين الكروم والمنجنيز .

وطلب وفد وزارة المعادن السودانية من الجانب الروسي إرسال المقترحات ليتم دراستها فنيا ومن ثم مناقشتها بين الجانبين أثناء انعقاد الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة التي ستنعقد في شهر يونيو المقبل.

من جهته أكد سفير السودان لدى روسيا السفير محمد الغزالي استعداد السفارة لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول الجانب الروسي على تأشيرات الدخول إلى جانب إنشاء نقطة إتصال مشتركة بين السفارة وشركة روز جيو.

سونا