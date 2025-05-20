مش هطلق.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن قصة حب والدها وهدى سلطان

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تفاصيل خاصة من حياة والدها الراحل فريد شوقي وزوجته السابقة الفنانة هدى سلطان، مشيرة إلى أن زواجهما كان عن حب، وأنه كانا يغيران على بعضهما بطريقة شديدة، وذلك رغم أنها كانت اكثر شهرة منه في بدايات العلاقة .

وقالت رانيا في فيديو نشرته عبر حسابها على «فيسبوك» من لقاء تليفزيوني سابق قائلة : “ علاقة بابا وطنط هدى انهم اتجوزوا عن حب، وكانوا بيغيروا على بعض، وساعتها كانت مشهورة أكثر منه بابا قعد 8 شهور رافض يطلقها، وكانت هي بتكتب في الجرايد عايزة الطلاق، وهو يرد ويقول ”مش هطلق، أنا حبيتها وكان وشها حلو عليا”.

وأضافت رانيا أن مسألة الطلاق تم في النهاية دون أزمات أو مشكلات بين الطرفين، واستمرت العلاقة الطيبة بين العائلتين.

وختمت: “طنط هدى قعدت مع بابا وماما بعد وفاة جوز أختي، وماما كانت ذكية وتفهمت أن بنتها محتاجة دعم ومفتعلتش أزمات.. إحنا اتربينا على كده، وعلاقتها بماما كانت لطيفة وبيتقابلوا”.

وكانت قد هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ ٨٥.

وشاركت صورة له على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنت الزعيم عادل إمام، في يوم ميلادك, نحتفل ليس فقط بفنان عظيم، بل بأسطورة حفرت اسمها في قلوب الملايين.

ضحّكتنا، أثّرت فينا، وكنت دايمًا مرآة لواقعنا بذكاءك وموهبتك الفريدة، نتمنى لك الصحة وطول العمر، وأن تظل دائمًا رمزًا للفن الراقي والضحكة الصادقة، عيد ميلاد سعيد للزعيم عادل امام احد أعمدة الفن العربي”.

صدى البلد