تسجيل حالات اشتباه بالكوليرا بسنار قادمة من ولاية الجزيرة

سجلت ولاية سنار اربعة حالات اشتباه بالكوليرا من ولاية الجزيرة منطقة الحاج عبدالله وتم تحويلها إلى مركز العزل بمستشفى سنار.

وأكدت مديرة الادارة العامة للطوارئ الصحية بوزارة الصحة بسنار مقررة اللجنة الفنية للطوارئ الصحية مواهب قسم الله الأمين لدى ترؤسها اجتماع اللجنة بقاعة الطوارئ الصحية ان اللجنة رصدت الحالات.

وقالت مواهب انه تم تحليل التقرير الوبائي، مبينة ان نسبة الابلاغ بلغت ٩١.١٪ لافتة إلى ان الاجتماع استعرض انشطة ادارات الرعاية الاجتماعية الصحية والطب العلاجي والمعامل والإحصاء والمعلومات والثروة الحيوانية ،مؤكدة استقرار الوضع الصحي بالولاية.

من جهتها استعرضت مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بسنار فاطمة محمد عبدالحليم انشطة ادارتها.

وقالت ان الاستعداد المبكر وتنفيذ الانشطة هو خط الدفاع الاول لمكافحة الأوبئة.

فيما أكد مدير الادارة العامة للمعامل وبنوك الدم د. عجيب عبدالرحمن جاهزية المعامل لاي طارئ، واضاف ان المعامل تحتاج للعديد من الأجهزة .

فيما استعرضت نايرة موسى ممثل ادارة الطب العلاجي انشطة الادارة مؤكدة جاهزية المستشفيات للطوارئ، داعية لتدريب الكوادر والاستعداد المبكر لأي طارئ .

فيما دعا رئيس وفد ادارة الطوارئ الاتحادية د. محمد عوض الى تكثيف انشطة صحة البيئة، مع توفير الدعم الاتحادي ومعالجة الحالات واستقطاب الكوادر وتفعيل دور المعامل ،مشيدا بالعمل في وزارة الصحة واداراتها مثمنا، التكامل بين الإدارة العامة للطوارئ والإحصاء والمعلومات في الاشراف على المؤسسات ، مشددا على ضرورة توفير مركز عزل ثابت وبمواصفات.

وكان الاجتماع بحضور مسؤول المتابعة والتقييم بمنظمة اليونسيف بولاية سنار .

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