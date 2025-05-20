وزارة الري تكشف عن خسائر تاريخية وفقدان مستندات عمرها 100 عام

أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن استعدادها لفتح مياه الري في القنوات العليا مطلع يونيو المقبل، مؤكدة أن كميات المياه المتوفرة في الخزانات تكفي لري كافة المساحات المستهدفة للموسم الزراعي الجديد. وسيتم صيانة أكثر من 1200 كسر في قنوات الري العليا الممتدة من سنار حتى نهاية مشروع الجزيرة، بالإضافة إلى تقوية الجسور وإزالة الأطماء والجزر والحشائش، وصيانة الأبواب وإصلاح المنظمات في القناطر.

وتعرضت ورش الوزارة لدمار واسع، إضافة إلى تدمير المخازن وفقدان مستندات ري أساسية تعود للعام 1925، وذلك بسبب أعمال العنف التي قامت بها المليشيات المتمردة. وتعمل الوزارة على استعادة البنى التحتية والخدمات الأساسية وضمان استمرارية العمل، معتمدة على تمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وتحرص الوزارة على توفير كافة متطلبات الموسم الزراعي، لضمان استمرار النشاط الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

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