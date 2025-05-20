“العنتد والجراد والفئران” .. الدندر بعمليات .. مكافحة الآفات

اكد المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ الضو أحمد يعقوب أن الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد 2025 / 2026 قد بدأت بعمليات المكافحة التي استهدفت آفة العنتد والجراد بشرق وغرب المحلية بمساحة 42 هكتاراً . واشاد يعقوب بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة وادارة وقاية النباتات بالمحلية ضمن الاستعدادات للموسم الزراعي، مشيرا إلى حرص محليته على انجاح الموسم الزراعي، واكد وقوف المحلية ودعمها لتعزيز الانتاج والانتاجية . فيما اوضح المهندس عامر الزاكي مدير وقاية النباتات بالمحلية ان وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية تبذل جهودا مقدرة ضمن الاستعدادات للموسم الزراعي وقال ان عمليات الوقاية والمكافحة لها أهميتها باعتبارها خط الدفاع الأول لتقليل الآثار السالبة على انتاج المحاصيل . وابان ان إداراته بالمحلية قد بدأت حملة مكافحة العنتد والجراد بالاضافة الى الفئران واشار الى ان الحملة قد نفذت ضمن خطتها حوالي 350 شجرة في شرق وغرب المحلية ، واكد إستمرارية الحملات حتى اكتمال كافة المناطق المستهدفة ، داعيا المزارعين بضرورة التبليغ الفوري للاتيام العاملة بغية التدخلات اللازمة. سونا

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