إن كانت معركة الخوي بكردفان قد سجّلت الرقم القياسي لهلاك جنود وآليات مليشيا التمرد في حربهم الخاسرة ضد الشعب والجيش السوداني .. فإن معارك تحرير وتطهير منطقة الصالحة خاصة وعموم الريف الجنوبي لمدينة أم درمان عامة كشف عن أكبر مخزون للعتاد والذخائر للمليشيا في حرب الخرطوم وهي العصا التي كانت عصابات التمرد تتكئ عليها وظنّت أنها مانعتها من دخول القوات المسلحة إلي عمق أكثر مواقع الجنجويد تعقيداً وتداخلاً بين المستفيدين من فوضي الحرب اللعينة ..

■ معارك حرب الصالحة كشفت عن نضوج ذهنية القتال الشرس والصعب للأجيال الجديدة من المقاتلين في صفوف الجيش والذين استفادوا من عقلية الصبر الاستراتيجي للجيش والذي فاجأ المليشيا بحصار محكم أغلق عليها منافذ الهروب ومخارج السلامة ..

■ البعد الإنساني في معركة تطهير الصالحة كان حاضراً .. موجات الفرح الهستيري بدخول الجيش فاجأ المليشيا وكلاب صيدها الذين كانوا يعتقدون أن مواطني صالحة هم رصيدها الحقيقي في الحواضن بالخرطوم ..

■ سيبقي مشهد الجثث المتحللة في الصناديق الضخمة دليلاً دامعاً علي وحشية عصابات ومليشيات التمرد العابر للقارات ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد