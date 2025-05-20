وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تدعو للتحضير المبكر لشهادتي الابتدائية والمتوسطة

ود مدني - ولاية الجزيرة أكد الأستاذ عبد الله أبو الكرام عبد الله مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة لدى مخاطبته، الاثنين، برئاسة الوزارة بمدني الإجتماع الدوري لمديري المرحلة الإبتدائية بالمحليات على أهمية التنسيق في ظل هذه المرحلة الحرجة والنقص الحاد في المعلمين والمعينات التعليمية داعياً للتحضير المبكر لشهاداتي الإبتدائي والمتوسط . من جانبه أوضح الأستاذ سيف الدين خيري رئيس لجنة الإختيار بالولاية أن بعض السياسات أدت لتوقف تعيين المعلمين منذ العام 2013م مما أثر على سير العملية التعليمية وخلق تشوهات في الهياكل الوظيفية، معلناً عن تشكيل لجنة لحصر الوظائف الشاغرة وتعيين المعلمين خاصة في المدارس الطرفية وإعطاء الفرصة للمتعاونيين مشيراً لإنشاء لجان إختيار بالمحليات . وكان الإجتماع قد ناقش موقف المعلمين بالمدارس والمعلمين في الإجازات وإمتحانات الفترة الأولى وتحديد رسوم الشهادة الإبتدائية بمبلغ 24 ألف جنيهاً و29 ألف جنيهاً للشهادة المتوسطة للعام 2025م . سونا

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