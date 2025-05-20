الهندسة في كرة القدم

لم تعد كرة القدم مجرَّد لعبة تعتمد على المهارات الفرديَّة والخطط التقليديَّة، بل أصبحت مزيجًا متطوِّرًا من العلم والهندسة، حيث تلعب التكنولوجيا والهندسة دورًا حاسمًا في تحسين أداء اللاعبين، وتطوير المعدَّات، وتحليل المباريات بطرق لم يكن يتصور وجودها قبل عقود.مع تقدُّم تقنيات الذكاء الاصطناعيِّ، وتحليل البيانات، أصبحت الفرق تعتمد على أنظمة متقدِّمة لدراسة أداء اللاعبين، وتطوير إستراتيجيَّات اللعب، حيث تستخدم الأندية الكُبْرى برامج تحليل الفيديو؛ لتقييم كل حركة يقوم بها اللاعب؛ ممَّا يساعد المدربين على اتِّخاذ قرارات أكثر دقَّة في التدريب والمباريات، فعلى سبيل المثال تعتمد فرق مثل مانشستر سيتي، وليفربول على الذكاء الاصطناعيِّ؛ لتحليل بيانات اللاعبين، وتحسين خطط اللعب.كما أصبح قياس اللياقة البدنية، والتعب، والإصابات جزءا أساسا من علم الهندسة الرياضية، حيث يتم استخدام أجهزة استشعار متطورة لمراقبة معدل ضربات القلب، وجهد العضلات، وسرعة الجري؛ مما يسمح للمدربين بوضع خطط تدريبية فردية لكل لاعب، بناءً على حالته البدنية.تأثَّرت كرة القدم الحديثة -أيضًا- بالتطوُّرات الهندسيَّة في تصميم الملاعب، حيث أصبحت الملاعب أكثر تطوُّرًا من خلال أنظمة الإضاءة الذكيَّة، والأرضيَّات الهجينة، التي تجمع بين العشب الطبيعيِّ والصناعيِّ؛ ممَّا يوفِّر بيئة لعب مثاليَّة، كما تم إدخال أنظمة التهوية والتدفئة تحت الأرض؛ للحفاظ على جودة الملاعب في الظروف المناخيَّة المختلفة.

أمَّا في مجال المعدَّات، فقد تم تحسين تصميم الكرات والأحذية الرياضيَّة، باستخدام أحدث تقنيات المواد، حيث يتم الآن تصنيع كرات أكثر دقَّة في مسارها الهوائيِّ، مثل كرة «أديداس تيليستار» المستخدمة في كأس العالم 2018، التي تم تطويرها بتكنولوجيا تمنحها استقرارًا أكبر أثناء الطيران.

كما شهد التحكيم في كرة القدم طفرة كبيرة، بفضل التقنيات الهندسيَّة، حيث تم إدخال تقنية «حكم الفيديو المساعد (VAR)» لمساعدة الحكام في اتِّخاذ قرارات دقيقة؛ ممَّا قلَّل من الأخطاء التحكيميَّة التي قد تؤثِّر على نتائج المباريات، كما تم تطبيق تقنية «عين الصقر»؛ لتحديد تجاوز الكرة لخط المرمى بدقَّة متناهية؛ ممَّا يضمن العدالة في القرارات الحاسمة، مع استمرار التطوُّر التكنولوجيِّ، يتوقع أنْ تشهد كرة القدم مزيدًا من الابتكارات، مثل استخدام الروبوتات في التدريب، والذكاء الاصطناعيِّ في وضع الخطط التكتيكيَّة، وحتَّى تطوير ملابس ذكيَّة تقيس أداء اللاعبين أثناء المباريات.

د. اياد طلال عطار – جريدة المدينة