القوات المسلحة تتقدم نحو أراضي الجموعية بعد تأمين الصالحة

في تطور ميداني جديد، واصلت القوات المسلحة السودانية زحفها لتحرير ما تبقى من مناطق جنوبي أم درمان، وذلك عقب *تحرير منطقة الصالحة* مساء اليوم وتأمينها بشكل كامل.

وشهدت المنطقة زيارة ميدانية لقائد منطقة أم درمان العسكرية *اللواء الظافر*، الذي أشاد بصمود الجنود وبسالتهم في مواجهة ميليشيا الدعم السريع.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن الاشتباكات حالياً تدور في *منطقة الغماراب*، ضمن قرى وأراضي *قبيلة الجموعية*، حيث تمضي العمليات العسكرية بوتيرة متسارعة نحو الإعلان عن *تطهير كامل ولاية الخرطوم* من تواجد مليشيا الدعم السريع.

ويؤكد هذا التقدم اقتراب الحسم الكامل للمعركة في العاصمة، وسط دعم شعبي واسع للقوات النظامية، وترقب لنهاية حقبة من الفوضى والتمرد.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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