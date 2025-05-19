جهاز غامض أمام ترامب في لقائه مع الشرع وابن سلمان يثير الجدل – صور

تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو توثق اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس الماضي.

ولفت انتباه المتابعين ظهور جهاز غريب الشكل على الطاولة أمام الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع، ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول طبيعة الجهاز ووظيفته.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن الجهاز ما هو إلا وسيلة اتصال تعتمد تقنية “المكالمة الجماعية” المعروفة بـ”الكونفرنس كول”.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية، قد أفادت يوم الأربعاء الماضي، عقد اجتماع رباعيًا ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن الاجتماع تم إجراؤه عبر الإنترنت.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله إن لقاءه مع الشرع كان ناجحا، واصفا إياه بأنه “شخص رائع، شاب جذاب وقوي البنية، وله ماض قوي”.

وأكد ترامب أن الشرع، يمتلك “فرصة حقيقية” للحفاظ على وحدة سوريا، في ظل بحث الولايات المتحدة الأمريكية، إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

وكالة سبوتنيك