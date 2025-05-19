قرار رئاسي بإنهاء إشراف مجلس السيادة على الوزارات الاتحادية

في تطور جديد، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان قراراً بإلغاء نظام الإشراف المباشر لأعضاء المجلس على الوزارات والوحدات التابعة للحكومة الاتحادية، وذلك لتبسيط الهيكل الإداري وتركيز المهام التنفيذية في أجهزة الدولة المختصة. التيار

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