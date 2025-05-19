محلية سنجة تنظم كرنفال استقبال ووداع الضباط الاداريين

نظمت رئاسة محلية سنجة احتفال لاستقبال ووداع وتكريم الضباط الاداريين المنقولين بحضور والي ولاية سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية تقديرا للعطاء الذي بذلوه خلال فترة عملهم من أجل خدمة الوطن والمواطن.

أكد والي ولاية سنار أن صلاح الخدمة المدنية من صلاح المجتمع مشيرا إلى ان هذه التنقلات مقصودة لتبادل الخبرات والرؤى ونقل التجارب إلى محلية أخرى بالاستفادة من المتميزين والوصول إلى مرحلة الإتقان والتميز.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبدالله ناصر بأداء الضباط الاداريين وأثنى على تجربتهم وقال أن هذه الكوكبة بذلت مجهودا كبيرا قبل الحرب وبعدها. مؤكدا أنهم يقدرون عظم المسئولية الملقاة على عاتقهم .

وأضاف أن ما تم من جهد في الفترة السابقة كان بعون هؤلاء الإداريين وكل القطاعات والشرائح الموجودة بهذه المحلية مؤكدا على العمل بروح الفريق الواحد بكل شفافية وتجرد وتكامل الجهود من أجل تقديم الخدمات المختلفة واصفا القادمين بأنهم أيقونة العلاقات العامة والتواصل في العمل.