تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام منقطع النظير من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شباب سودانيون بأحد أحياء مدينة بورتسودان, شرقي السودان, وهم يمارسون رياضتهم المحببة. حيث ظهر الشباب وهم يلعبون كرة القدم بأحد الميادين رغم الإنفجارات ارتفاع نيران الحرائق التي خلفتها المسيرات التابعة لمليشيا الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون بأحد أحياء مدينة بورتسودان يمارسون كرة القدم تحت الإنفجارات ونيران “المسيرات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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