ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟

قدّم الدكتور أحمد صبرى، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد زيت الزيتون واستبداله بالزيوت الأخرى.

لا يضيف زيت الزيتون نكهة مميزة للأطعمة فقط، بل يُعد كنزًا صحيًا غنيًا بالفوائد التي تدعم صحة الجسم والعقل معًا.

فوائد زيت الزيتون..

1- يحارب الأمراض: زيت الزيتون غني بـ مضادات الاكسدة والالتهابات، مما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض المزمنة.

2-صديق القلب: يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، ويعزز صحة الأوعية الدموية.

3-يدعم صحة الدماغ: قد يحمي من السكتات الدماغية، ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

4-مصدر دهون صحية: يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، المفيدة لصحة القلب.

5- يقلل خطر السكري والسرطان: يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بالنوع الثاني من السكري وبعض أنواع السرطان.

6- يخفف الام المفاصل: يساهم في تقليل التورم والألم الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي.

7- يرطّب البشرة ويحميها: يستخدمه البعض لترطيب البشرة الجافة وحمايتها من أضرار الشمس.

8- يعزز صحة الشعر: يساعد على ترطيب الشعر الجاف، وتغذية فروة الرأس، وعلاج التقصف.

9-يخفف الإمساك: يعمل كملين طبيعي يساعد على تليين البراز وتسهيل حركته.

10-يكافح البكتيريا الضارة: خاصة النوع البكر الممتاز، فهو فعال ضد جرثومة المعدة.

صدى البلد