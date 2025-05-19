تدشين معينات مراكز غسيل الكلى المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

دشنت وزارة الصحة، الأحد، أجهزة ومعدات طبية لدعم مراكز غسيل الكلى في السودان، مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتم التدشين بمقر السفارة السعودية في بورتسودان، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم وكيل وزارة الصحة المفوض، د. عصمت مصطفى، وسفير المملكة العربية السعودية، السفير علي بن حسن جعفر، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان، د. شبل صهبان، ومدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، د. نزار زلفو، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، د. شيخ الدين عبدالباقي، د. الرشيد محمد الحسن رئيس لجنة المشاريع والمدير التنفيذي لوزارة الصحة الاتحادية، أ. محمد عمر.

ويتضمن الدعم 60 ماكينة غسيل كلى للاستصفاء الدموي، إلى جانب 60 كرسيا، و6 محطات لتنقية المياه، بالإضافة إلى 230 ألف غسلة كلى، يستفيد منها المرضى في مختلف ولايات السودان، وفقا للاحتياجات الطبية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدعم السعودي المستمر، مؤكداً أهمية هذه المساعدات في تعزيز النظام الصحي بالسودان، مثمناً دور مركز الملك سلمان في توفير الإمدادات الطبية والقوافل العلاجية.

وكشف د. عصمت عن خطة توزيع أعدها المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، لضمان وصول الدعم إلى المراكز الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن 30 ماكينة غسيل من أصل 60 سيتم تدشينها قريبا، مما سيسهم في إنقاذ الأرواح.

كما أكد الوكيل أن الدعم سيساهم في افتتاح 6 مراكز غسيل جديدة ، ما سيخفف العبء على المرضى في الولايات المختلفة، مشيدا بالدور السعودي في دعم القطاع الصحي السوداني خلال الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب.

من جانبه أكد السفير السعودي حرص المملكة على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسودان، مشيدا بتعاون الحكومة السودانية في تسهيل الإجراءات. كما كشف عن ترتيبات لإجراء 70 عملية جراحية لمرضى المسالك البولية، تشمل مناظير وعمليات جراحية، فضلاً عن فحص 150 مريضا بأمراض المسالك البولية في ولاية كسلا خلال اليومين المقبلين. وأضاف أن القافلة الطبية تشمل تخصصات الجراحة العامة، المسالك البولية، والغدة الدرقية ، حيث سيتم إجراء العمليات بواسطة أطباء سودانيين.

وفي ذات السياق، قدم مدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، د. نزار زلفو، شكره لمركز الملك سلمان لدعمه المستمر للقطاع الطبي ومرضى الكلى، مشيرا إلى أن هذا هو الدعم الثاني المقدم من المملكة لمرضى الكلى في السودان منذ اندلاع الحرب. وأضاف أن هذا الدعم ساهم في استقرار عمليات غسيل الكلى بالولايات المختلفة.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، د. شبل صهباني، أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمنظمة أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع الصحية على مستوى العالم، مشيرا إلى جهود المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، د. حنان بلخي، في دعم السودان.