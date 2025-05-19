شاهد بالفيديو.. “كيكل” يتعهد بإنهاء الأزمة والذهاب للمناطق التي تنطلق منها “مسيرات” المليشيا

أكد قائد قوات درع السودان, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, لدى لقائه بعدد من الشيوخ, بولاية الجزيرة, مواصلة الإنتصارات على مليشيا الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تعهد قائد قوات درع السودان, بإنهاء أزمة “مسيرات”, المليشيا التي أصبحت مهدداً حقيقياً للمواطن. وذكر “كيكل”, في حديثه أنهم يسعون لإنهاء هذه الأزمة بالذهاب للمانطق التي تنطلق منها المسيرات, التابعة لمليشيا الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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