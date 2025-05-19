شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية إيمان أم روابة تشعل حفل زواج بصعيد مصر وتطرب الجمهور بأغنياتها الشهيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج نوبي, أحيته الفنانة السودانية, إيمان أم روابة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد متابعون أن الحفل الذي أحيته المطربة بنت أم روابة, أقيم بإحدى القرى بصعيد مصر. الفنانة السودانية, أطربت الحاضرين الحفل بأغنياتها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور الحاضر الذي تفاعلت معه بالضحكات أثناء تقديمها وصلتها الغنائية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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